Dolar 29 lirayı aştı

Dolar/TL kurunda sınırlı artış serisi bugün de devam etti ve kurda 29 sınırı aşıldı.

Sene başında 18,73 lira olan dolar kuru, yılbaşından bu yana yüzde 55'lik artış kaydetti.

Euro/TL'de ise bugün 31,23 seviyesi görüldü. Sene başında 19,97 seviyesinde olan Euro kurundaki artış oranı yüzde 56'ya ulaştı.

TL, dünya genelinde bu yıl da en çok değer kaybeden para birimleri arasında yer alıyor.

Kaynak: SÖZCÜ