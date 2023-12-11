11 Ara 2023 - 11:45- Ekonomi G:

Dolar 29 lirayı aştı

Dolar/TL'de bugün 29 sınırı da aşıldı. Kurda yılbaşından bu yana artış oranı yüzde 55'e ulaştı.
Dolar 29 lirayı aştı mask

Dolar/TL kurunda sınırlı artış serisi bugün de devam etti ve kurda 29 sınırı aşıldı.

Sene başında 18,73 lira olan dolar kuru, yılbaşından bu yana yüzde 55'lik artış kaydetti.

Euro/TL'de ise bugün 31,23 seviyesi görüldü. Sene başında 19,97 seviyesinde olan Euro kurundaki artış oranı yüzde 56'ya ulaştı.

TL, dünya genelinde bu yıl da en çok değer kaybeden para birimleri arasında yer alıyor.

Kaynak: SÖZCÜ
# Para

11 Ara 2023 - 11:45 - Ekonomi

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