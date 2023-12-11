Dolar 29 lirayı aştı

Dolar/TL kurunda sınırlı artış serisi bugün de devam etti ve kurda 29 sınırı aşıldı.
Sene başında 18,73 lira olan dolar kuru, yılbaşından bu yana yüzde 55'lik artış kaydetti.
Euro/TL'de ise bugün 31,23 seviyesi görüldü. Sene başında 19,97 seviyesinde olan Euro kurundaki artış oranı yüzde 56'ya ulaştı.
TL, dünya genelinde bu yıl da en çok değer kaybeden para birimleri arasında yer alıyor.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.