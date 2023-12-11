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Kocaelispor eski futbolcularından Ercan Yel vefat etti

Kocaelispor’da eski yıllarda futbol oynayan Ercan Yel (67) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Kocaelispor eski futbolcularından Ercan Yel vefat etti mask

Kocaelispor’da 78 yıllarında futbol oynayan Ercan Yel (67) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İzmit Kozluk Mahallesi Aynalı Kavak Sokak’ta ikamet eden ve seramik fabrikasından emekli olan 5 çocuk babası Ercan Yel’in cenazesi Kozluk Camii’de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek
# Kocaelispor, çocuk, emekli

11 Ara 2023 - 11:48 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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