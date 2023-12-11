Kocaelispor’da 78 yıllarında futbol oynayan Ercan Yel (67) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İzmit Kozluk Mahallesi Aynalı Kavak Sokak’ta ikamet eden ve seramik fabrikasından emekli olan 5 çocuk babası Ercan Yel’in cenazesi Kozluk Camii’de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek
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Kocaelispor eski futbolcularından Ercan Yel vefat etti
Kocaelispor’da eski yıllarda futbol oynayan Ercan Yel (67) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.