Başkan Büyükakın: Dünyada bütün değerler ayaklar altında

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Genç KADEM Kulübü öğrencileriyle bir araya geldi. KADEM Kocaeli Temsilciliği’nin organize ettiği buluşmada bir konuşma gerçekleştiren Başkan Büyükakın, gençlere önceliklerini belirlemede ve geleceğin dünyasına hazır olmaları noktasında deneyimlerini aktardı. Başkan Büyükakın, “Merhamet, adalet, vicdan ve barış gibi kavramlar insanlık değerlerin temelini oluşturur. Bugün geldiğimiz noktada dünya adalet bekliyor. Bunun yanında bütün değerlerin ayaklar altında olduğunu da görüyoruz. İşte bu kavramlar ve değerler başta olmak üzere dünyada adaleti sağlayacak olanlar gençlerimizdir” dedi.

“VİCDAN, HER DAİM İNSANLARA DOĞRU YOLU GÖSTERECEKTİR”

Merhamet ve vicdan üzerine değerlendirmelerin yapıldığı, yeni neslin zihinsel gelişiminde değerlerin etkisinin konuşulduğu buluşmada, teknolojinin hızla ilerlemesi, gençlerin dünyayla bağlantı kurma şekillerini değiştirdiğine dönük tespitlerde dile getirildi. Gençlerin Sivil Toplum Kuruluşları ile sosyal sorumluluk bilincine sahip bir şekilde toplumsal ve dünyanın meselelerine karşı duyarlılık gösterdiğine dikkat çekilen toplantıda Başkan Büyükakın, “ Gazze meselesine baktığımızda merhamet, vicdan ve toplumsal adaletsizliklere karşı durma ile bu konularda aktif rol alma konusunda herkesin motivasyonu artırılmalıdır. Bununla birlikte insanı insan yapan adalet gibi kadim değerlerimiz var. Tüm gençlerimizden insanı değerli kılan değerlerimizi unutmamalarını istiyorum. Vicdan, her daim insanlara doğru yolu gösterecektir” ifadelerini sarf etti.

“ŞEFKAT VE MERHAMET DUYGUSUNU AŞILAYANDIR”

“İnsanı insan yapan kadim değerleri ve kavramları unutmadığınızda, bunun yanında onlarla yaşadığınızda, ortaya çok başka bir dünya çıkacaktır” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Bunun için her platformda bu kavramların önemine dair konuşun, anlatın. Onun için STK’ların içinde olmanız da bir o kadar kıymetlidir ve doğru olandır” şeklinde konuştu. Bütün insanların yaratılışta eşit olduğunun da altı çizilen buluşmada, gençlerin varmak istediği nihai yerin belirlenmesinin önemine de vurgu yapıldı. İnsanların anlamsızca yaşamaması gerektiğini de işaret eden Başkan Büyükakın, kadının bir ülkeyi zenginleştireceğini ve güçlü kılacağını da belirterek, “Yaşamım boyunca en çok annemden etkiledim. Kadın ve anne, terbiye edendir. Şefkat ve merhamet duygusunu aşılayandır” dedi. Birliktelik görüş alışverişinin ardından sona erdi.