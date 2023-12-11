Hüseyin Erol, mahalle temsilcilerini ziyaret devam ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nden ( CHP) İzmit Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Hüseyin Erol, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz gün 6 mahalle temsilcisi ile bir araya gelen Erol, bugün kaldığı yerden devam etti.

HÜSEYİN EROL YİNE SAHADA

Erol, ilk olarak Tüysüzler Mahallesi Temsilcisi Lütfi İme ile güne başladı. Erol ardından, Cedit Mahallesi Temsilcisi Gökhan Korkmaz, Körfez Mahallesi Temsilcisi Ahmet Hozar, Hacı Hasan Mahallesi Temsilcisi Arda Başaran, Topçular Mahallesi Temsilcileri Nurgül Çetinkaya, Şemsettin Saral, Erdinç Doğan, Alikahya Atatürk Mahallesi Temsilcisi Mustafa Arıcan, Alikahya Merkez Mahallesi Temsilcisi Hayri Köse, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Temsilcisi Engin Eraslan ve parti üyeleri ile bir araya geldi.

DERNEK ZİYARETLERİNE DE BAŞLADI

Erol ayrıca Bayraktar Köyü Muhtarı Ali Cevat Tomurcu, iş insanı Muharrem Oruç, Topçular Mahallesi Muhtarı Naz Hanım Yazar, Karadenizliler Mahallesi Temsilcileri Halis Güldal, Baykal Aydın, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Ercan Balseçen ve parti üyesi Nusret Şahin ve Diyarbakırlılar Derneği Başkanı Aydın Çelik ve mahalle üyeleri ile buluştu.