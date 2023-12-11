Darıca’da görme engelliler satranç turnuvası başladı

Yaptığı birçok projeyle örnek olan Darıca Belediyesi, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Beyaz Ay Görme Engelliler Derneği işbirliği ile görme engelliler için ulusal online satranç turnuvası düzenliyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen özel turnuva Rüstem Metin Yurttaş Kültür Merkezi’nde start alırken açılışa Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, görme engelli AK Parti Eski milletvekili Türkiye Beyaz Ay Görme Engelliler Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva, Beyaz Ay Derneği Kocaeli Şube Başkanı Furkan Uğur Eşitti, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ve özel sporcular katıldı.

BIYIK, GÖZ BANDI TAKARAK SATRANÇ OYNADI

Görme Engelliler Ulusal Online Satranç Turnuvasına Türkiye Genelindeki 20 İlden başvuru yapılırken, aralarında 7 Milli sporcunun yer aldığı toplam 56 sporcu müsabakalarda yer aldı. Turnuvanın açılışında farkındalık oluşturmak amacıyla davetliler ile görme engelliler karşılıklı satranç oynadı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da göz bandı takarak satranç oynadı. Görme engelliler için özel olarak tasarlanan satranç tahtasında oynanan müsabaka renkli görüntülere sahne olurken Başka Bıyık ve davetliler karşılıklı hamlelerde bulundu. 16 Aralık’ta finali yapılacak turnuvada birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 3 bin TL ve dördüncüye de 2 bin TL ödül verilecek.

DARICA’DA ÖRNEK BİR TURNUVA YAPILIYOR

AK Parti eski milletvekili, Türkiye Beyaz Ay Görme Engelliler Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva turnuva hakkında yaptığı konuşmasında, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ederek “Darıca Belediyesi Ulusal Online Görme Engelliler Satranç Turnuvası geleneksel hale geldi. Türkiye’de online olarak düzenlenen ilk yarışma ve benzer bir turnuva halen organize edilemedi. Bunun için Darıca Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” şeklinde konuşarak başta Darıca Belediyesi olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti.

BIYIK’TAN ENGELSİZ BİR YÜZYIL VURGUSU

Turnuva’nın ev sahipliğini yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise yaptığı konuşmasında, “Her yıl gelenekselleştirdiğimiz bir turnuva. Her yıl ilginin artması bizleri daha da mutlu ediyor. Amacımız farkındalık oluşturmak. Görme engelli kardeşlerimizin yaşadığı zorluklara da dikkat çekiyoruz. Böyle güzel bir turnuvaya ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Türkiye yüzyılının aynı zamanda engelsiz bir yüzyıl olmasını da arzuluyoruz. Engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.