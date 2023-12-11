BAŞİSKELE'DE DR. FERHAT ASLAN İLE AİLE BİLİNCİ SEMİNERİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde ilçedeki kadınların ve ailelerin güçlenmesine yönelik hizmetleri aralıksız sürdüren Başiskele Belediyesi, “Konumuz Aile” seminerleriyle aile bireylerini bilinçlendirmeye devam ediyor. Her ay yeni bir uzman aile danışmanı, yazar ve kişisel gelişim uzmanını Başiskele’de ağırlayan Başiskele Belediyesi, son olarak Davranış Bilimleri Uzmanı, Aile Danışmanı ve Psikolog Dr. Ferhat Aslan’ı Başiskeleliler ile buluşturdu.

YOĞUN KATILIM

Başiskele ve çevre ilçelerden gelen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleşti. Programa Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

“MUTLU BİR AİLE, DOĞRU EĞİTİM VE FARKINDALIK İLE MÜMKÜN”

Yurt içinde ve yurt dışında verdiği seminer ve konferansların yanı sıra yazdığı kitap ve dergi yazıları, yaptığı radyo ve televizyon programları ile milyonlarca insanın hayatına dokunan Dr. Ferhat Aslan; mutlu evlilikler, mutlu ailenin sırları, eşler arası sorunlar ve doğru çözüm yöntemleri hakkında gerçek hayattan örneklerle katılımcılara deneyimlerini aktardı. Aslan, mutlu bir ailenin doğru bir eğitim ve yüksek bir farkındalık ile mümkün olacağını söyledi.

Anne, baba ve çocuk ilişkisi, aile ilişkileri, pişmanlıklar, doğru çocuk eğitimi ve rol model olma gibi birçok konuya değinen Ferhat Aslan, program sonunda kendisini Başiskeleliler ile buluşturan Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’ye teşekkür etti.

Programın sonunda Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Dr. Ferhat Aslan’a çiçek takdim ederek katkılarından ve hoş sohbetinden dolayı teşekkür etti.