TANKE’YE EN AĞIR CEZA VERİLMELİ

CANDEİAS… AMARAL… TANKE EZİP GEÇİYOR AMA…

Kocaelispor’da adeta tapar derecesinde sevile sambacı Tanke’nin bandırma maçında son derece acemice davranışı, hayal kırıklığı yarattı. Eski Kocaelisporlu Taha Batuhan Yayıkçı’nın adım adım takip ettiği Brezilyalı, zaman zaman görüntülere de geldiği gibi, oyunun durduğu anlarda, Batuhan ile gülerek sohbetler yapıyordu. Bu ikilinin kırmızı kartlık pozisyona gireceği kimsenin aklına gelmemişti. Tanke, bir pozisyonda ayağını fazla kaldırınca, Taha da kafasını pozisyona sokunca temas oldu, Taha Batuhan acılar içinde abartarak kıvrandı, Tanke de direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

TAHA DEVAM ETTİ, TANKE KENARA ÇIKTI…

Taha Batuhan, daha sonra maça devam etti. Olan Tanke’ye ve takıma oldu. Zira kurala göre direkt kırmızı kart, temaslıysa 2 maç cezası veriliyor. Süper Lig’den düştükten sonraki en kritik son iki maça çıkacak Yeşil Siyahlılar, devre arasına kadar Tanke’den yoksun kalacak. Bu arada Tanke ile birlikte mükemmel bir üçgen oluşturan Reis Amaral, Barış Alıcı ve Candeias ayakta alkışlandı. Barış ve Amaral golleriyle Candieias mükemmel asistleriyle gündem oldu. Balım Tanke’nin ve Beridze’nin olmadığı ortamda, Bordum ve Sakarya maçlarında nasıl bir revizyon uygulanacak ?..