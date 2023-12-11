Başiskele Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi yeni Güç Birliği Grubu’ndan açıklama

Başiskele Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin 17 Aralık’ta genel kurulu var. Başiskele Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi YENİ GÜÇ BİRLİĞİ GRUBU adına açıklama yapan başkan adayı Behlül Metin, “Ford ile hiç bir görüşme olmayacak taahhüdnamemiz çok tepki getirdi” diyerek şu açıklamayı yaptı;

“Başiskele Sanayi Site Yönetim üyeleri, açıklamalarımdan sonra, cep telefonuma mesajlar atıp, bizleri rahatsız ediyor, üyeleri de, üyelikten atacaklarına dair paylaşımlar yapıyorlar. Noterde imzaladığımız Ford ile görüşme olmayacak ve ilk önceliğimiz tapuların verilmesi olacak taahhütnamesi, sanayi sitesinin taşınması gündeme gelirse bu işten çıkarı olacakları sanırım çok rahatsızlık verdi. Bu seçim öncesi bir niyet açıklamasıydı, bundan bu kadar?, rahatsız olacak ne var?. Gruplarda şahsıma yönelik, “yalancı “olduğuma dair iftiralar atıldı. Şu anda iş başında bulunan yönetim üyelerinden, cep telefonuma beni “yalancı” olmakla itham eden iftiralar veya hayatında hiç alkol kullanmayan benim için “ne içtin sen?” tarzında bunları alkollüyken söylediğime dair aşağılayıcı ithamlar gelmeye başladı.

Daha öncede kooperatifin vaat edip vermediği dükkanlar için hukuki haklarını arayan üyeleri, sindirme amaçlı olarak whatsapp gruplarında, “ üyelikten atma” yönünde beyanları oldu. Hatta daha da ileri giderek şu anki yönetim den bazı kişiler üyeleri “havlamak” ile itham edip, üyelere “demokrasinin kılıcı lazımdı” diyerek, şiddet ve nefret söylemi dolu ifadelerde bulundular.

Bundan sonra da cep telefonlarımıza, yönetim kurulu üyelerince aşağılama ve iftira içerikli mesaj gönderilip rahatsız edildiğimiz takdirde, haklarında , Adliye önünde medya huzurunda basın açıklaması yaparak, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı belirttik. Seçim demokratik bir yarıştır. Bizlerin yaptığı açıklamayı beğenmezsen okumazsın, cep telefonlarımıza iftira dolu ithamlar göndererek, üyeleri sindirerek, baskılamaya kalkmak, bir yönetime yakışmayacak davranıştır. Yönetim mensuplarının, bizleri yalan söylediğimiz iddiası ile attıkları iftiralar ile ilgili olarak medya ve halkımız huzurunda!, onları hangi konuda YALAN söylediğimizi açıklamaya davet ediyoruz.

1-“Yönetime geldikten sonra Ford ile ilgili, sanayinin taşınması hususunda hiçbir teklifte bulunmayacağız ve teklif götürmeyeceğiz” dedik. Bu mu yalan?. Benim Ford Konusu da görüşlerimi herkes bilir. 2 yıl önce, Divanı aldıkları genel kurulda, ben Ford ile ilgili açıklamalar yaptıktan sonra seçimi kaybettiler. Benim Ford’a sanayinin verilmesine karşı olduğum!, sözlerim mi YALAN?.

2- “Yönetim olarak iş başına geldikten sonra, ilk iş tapuların verilmesi için çalışacağız dedim”. Kendileri 2026 da Kooperatifin feshedileceğini unutup, ilk öncelik olarak çöpe odaklanmış ve tapu işlerini gündemlerine almamış olabilirler. Bu sitede yöneticilik yapacak ekibin ilk işi tapuların alınması için çalışması en doğru olan değil mi?. Biz kendilerinin, toplamayı da, becermedikleri çöp işine değil de!, zaten yönetimin mecburi görevi olan projenin tamamlanıp tapuların verilmesi için çalışacağız sözümüz mü YALAN?.

3- “Site inşat noksanlarının müttehide kat karışlığı verilerek yatırma yoluna gideceğiz’ dedik. Bu yalansa!, onların çözümü ne?. Tahmini orta alanlar için üyelerden 150 Milyon TL inşaat bedellerini istemek ve üyelerin bu parayı vereceği mi DOĞRU?. Biz kendilerine söyleyelim, YALAN olan bu inşatların üyelerden PARA ALINARAK YAPILACAĞI HAYALİDİR. Hiçbir üye bunun için para vermez ve doğru olan bizim söylediğimiz kat karışlığı vererek yaptırmaktır. Kat karışlığı verilerek yaptıranın doğru bir yol olduğu görüşümüz mü YALAN ?.

4- Tapular alındıktan sonra Kooperatife son verip, SİTE YÖNETİMİNE GECECEĞİZ dedik. 2026 yılında ömrünü tamamlayacak olan bir kooperatif için en doğru yol bu değil mi?. Bizim söylediğimiz yanlışsa !, onların doğrusu ne?. D 130 kenarında taşınılması düşünülen, birlerine rant sağlayacak hayali sanayi sitesinin 5 yıllık satılamaz kaydı gereği, sanayi üyelerini 5 yıl daha oyalamak mı? DOĞRU olan?. Bizim tapuların verilmesini sağlayıp, hemen site yönetimine geçiş yapmak için çalışacağımız sözlerimiz mi!, yanlış ve YALAN?:

5-“Tapularımızı alırsak sitenin emlak değerleri ikiye katlar” dedik. Gölcük Sanayi Sitesinde daha kötü dükkanlar 5 Milyona satılırken, bizim sitemizde iş yerlerinin tapusu yok diye, 2.5 Milyona satıldığı mı YALAN ?.

Bizim hangi konuda YALAN söylediğim hususunda, Başiskele Sanayi Sitesi Yönetimini, medya yolu ile tüm halkımız aydınlatamaya davet ediyorum. Bakın bu konuda bize göre iftiraları!, onlara göre iddiaları doğruysa, halkımıza açıklama fırsatı sunuyoruz onlara. Bizim kendimize güvenimiz tam. Onlarda doğru söylediklerini iddia ediyorlarsa sözlerinin arkasında dursunlar. Bizim açıklamamız medyaya düştükten sonra kendileri de, açıklamaların çıktığı medyayı arayarak, bizlerin hangi konuda YALAN söylediğini medya aracılığı ile tüm halkımıza açıklamaya davet edeceğiz."