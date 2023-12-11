Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Kastamonu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nurcan Acaroğlu Göktaş ve yönetiminin düzenlediği kahvaltı programına katıldı. Dernek üyelerinin de hazır bulunduğu birliktelikte, başta kente yapılan yatırımlar olmak üzere dünya üzerindeki son gelişmeler ele alındı. Sivil Toplum Kuruluşlarının toplumsal meseleler üzerine katkısıyla birlikte gönüllülük projelerinin önemine de değinildi. Şehrin tüm dinamikleriyle görüş alışverişine çok önem verdiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, bu tür birlikteliklerin şehre dair yeni bakış açılarına ve fikirlere neden olduğunu da ifade etti. Kastamonularla buluşmasında iklim krizinin getirdiği doğal afetler üzerine tespitlerini de dile getirdi.
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Başkan Büyükakın, Kastamonulularla buluştu
Başkan Büyükakın, Kocaeli Kastamonu Kültür ve Dayanışma Derneği’nin kahvaltı programına konuk oldu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.