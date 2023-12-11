11 Ara 2023 - 12:55- Spor G:

BARIŞ YANITINI SAHADA VERDİ

Bir grup taraftarın futbolcularla bire bir ilişkiye girip tribünden tahrik etmesi, sahadaki oyunu da olumsuz etkiliyor.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
BARIŞ YANITINI SAHADA VERDİ mask
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Asistleriyle ve golleriyle skora en çok katkı sağlayan isimlerden biri olan Barış Alıcı’nın da yıldızı da bir türlü taraftarla barışmamıştı. Bandırma maçında attığı akıl dolu golle ayakta alkışlanan Barış, Bandırma’nın fişini çekerken, hemen taraftarına koştu ve eliyle sus işareti yaptıktan sonra galibiyeti beraberce doyasıya kutladı.
# Kocaelispor, barış alıcı, Bandırma

11 Ara 2023 - 12:55 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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