Asistleriyle ve golleriyle skora en çok katkı sağlayan isimlerden biri olan Barış Alıcı’nın da yıldızı da bir türlü taraftarla barışmamıştı. Bandırma maçında attığı akıl dolu golle ayakta alkışlanan Barış, Bandırma’nın fişini çekerken, hemen taraftarına koştu ve eliyle sus işareti yaptıktan sonra galibiyeti beraberce doyasıya kutladı.
11 Ara 2023 - 12:55- Spor Güncelleme:
BARIŞ YANITINI SAHADA VERDİ
Bir grup taraftarın futbolcularla bire bir ilişkiye girip tribünden tahrik etmesi, sahadaki oyunu da olumsuz etkiliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.