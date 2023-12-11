BARIŞ YANITINI SAHADA VERDİ

Asistleriyle ve golleriyle skora en çok katkı sağlayan isimlerden biri olan Barış Alıcı’nın da yıldızı da bir türlü taraftarla barışmamıştı. Bandırma maçında attığı akıl dolu golle ayakta alkışlanan Barış, Bandırma’nın fişini çekerken, hemen taraftarına koştu ve eliyle sus işareti yaptıktan sonra galibiyeti beraberce doyasıya kutladı.