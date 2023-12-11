KOÜ'lü Seçil Erzan'ın ‘İntihar etmek için fare zehri içti’ iddiası

Yüksek kâr vaadiyle ünlü futbolcuların da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi dolandıran Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan merak edilen sorulara yanıt verdi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Karaaslan, Seçil Erzan’ın intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı.

NE ZAMAN BAŞLADI?

Yazının ilgili kısmı şu şekilde:

“Seçil Erzan, 2011’den beri para toplayıp bu çarkı çeviriyor, doğru mu?

Doğru. Başta çevresi, akrabaları ve arkadaşları için yapıyor. 2021 yılının sonunda Ali ve Atilla Yörük’le tanışıyor. Ali Yörük, Seçil’in eski sevgilisi Nuri Köşkdere’nin iş yerinden ayrılınca tazminat alıyor. Seçil’e diyor ki “Köşkdere’ye çok iyi kazandırdın, bizim paramızı da değerlendir.” Böyle başlıyorlar. Seçil, insanlara fazla fazla veriyor ve kazanamıyor. Rakamlar kontrolünden çıkıyor.

Parayı nerede işletiyor?

Yatırım fonu aldığını söylüyor. Araba alım satımına ve icradaki gayrimenkullere aracılık ediyormuş.

Batıyor mu?

Yörükler diyor ki “Tefeciler bankacı olduğunu anladı, fazlasını vermezsen ihbar edecekler.” Seçil’in en büyük korkusu bankadan atılmak. Onların ağzını kapatmak için kazanamadığı parayı vermeye başlıyor. 2021’de borsa altüst oluyor. Daha çok para bulmak istiyor, borsada kaldıraçlı işlem yaptığı için. Daha çok faize batıyor. Süleyman Aslan’la, Ayhan Akman’la ve Barış Tari ile tanışıyor. İçeriye giriyor. Semih Kaya ve Fırat Özdemir bir verip üç kazanıyor. Ondan sonra Arda, Muslera...…

Ayhan Akman, emlakçı Serdar Şenol’u getiriyor. Şenol, Barış Tari’yi getiriyor. Semih Kaya, “Selçuk abide de para var” diyor. Seçil, öyle arıyor Selçuk İnan’ı. İnan, Semih’e, “Böyle bir fon var mı?” diye soruyor. “Evet, ben kazanıyorum, gir” diyor. Şimdi inkar ediyorlar.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Erzan’a göre bazıları ana parasını almış ama faiz istiyor. Alacaklılar diyor ki “Paramızı vermedi.” Hangisi doğru?

Bilirkişi 180 binden fazla silinen WhatsApp yazışmasını geri getirmiş, çalışma sürüyor. HTS kayıtlarıyla yazışmaları eşleştireceğiz. Seçil’in kime ne verdiği ortaya çıkacak. Herkes diyor ya “Paralar nerde?” Soruyorum:

Semih Kaya’nın Bodrum’dan 4.200.000 Euro’luk ev alabilecek, bir buçuk yıldır o paraya dokunmadan yaşayabilecek geliri var mıymış? Ayhan Akman, Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ile fotoğraf çekiyor, kıza atıyor. Madem fon olduğunu düşünüyorsun, niye Aydoğdu’ya sormuyorsun? Seçil için “Makbuz bile vermedi” diyor. Niye Aydoğduya şikayet etmiyorsun?