SEDAŞ'tan Acil Durum Bilgilendirme Tatbikatı

SEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Grup Müdürlüğüne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği departmanındaki uzman eğitmenlerin koordinasyonunda gerçekleştirilen acil durum bilgilendirme eğitim ve tatbikatı; Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze Bölge Müdürlüklerinde eş zamanlı olarak yapıldı.

Çalışanlara olası afetlere hazırlık ve güvenli arama kurtarma tahliye eğitimleri verildikten sonra işletme binalarının önünde bulunan toplanma alanlarında yaralı kurtarma ve yangın tatbikatı organize edildi.

Tatbikat kapsamında, acil durumlarda doğru hareket tarzı geliştirmek, kritik karar alma ve yangın sınıfına uygun müdahale tekniği ve söndürme cihazlarının kullanım becerisini kazandırmak amaçlandı. Acil durumlarda başlangıçtan sonuna kadar sistematik müdahale süreci uygulamalı olarak tatbik edildi.

Tahliye ve tatbikat esnasında binanın tekrar gözden geçirilmesi, kontrol etme ve iyileştirilecek alanların gözlemlenmesinin yanı sıra acil durumlara hazırlıklı olmak için iyileştirilebilecek aksiyonlar tespit edildi.