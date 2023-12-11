11 Ara 2023 - 14:01- Spor G:

La Liga'nın 16. haftasında büyük bir dram yaşandı

Granada'nın Athletic Bilbao'yu ağırladığı karşılaşma, üzücü olay sebebiyle yarıda kaldı.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
La Liga'nın 16. haftasında büyük bir dram yaşandı mask

Mücadele, Athletic Bilbao'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sürerken 17. dakikada bir taraftarın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle oyun durdu. Bunun ardından sağlık görevlileri taraftar için yardıma koştu. Rahatsızlık geçiren taraftar ambulansla hastaneye götürüldü. Takımlar kısa süren beklemenin ardından soyunma odasına gitti. Athletic Bilbao'dan yapılan açıklamada rahatsızlık geçiren kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Karşılaşmanın hakem ve gözlemcileri maçın tatil edilmesine karar verdi.
# karar, sağlık

11 Ara 2023 - 14:01 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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