Mücadele, Athletic Bilbao'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sürerken 17. dakikada bir taraftarın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle oyun durdu. Bunun ardından sağlık görevlileri taraftar için yardıma koştu. Rahatsızlık geçiren taraftar ambulansla hastaneye götürüldü. Takımlar kısa süren beklemenin ardından soyunma odasına gitti. Athletic Bilbao'dan yapılan açıklamada rahatsızlık geçiren kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Karşılaşmanın hakem ve gözlemcileri maçın tatil edilmesine karar verdi.
11 Ara 2023 - 14:01- Spor Güncelleme:
La Liga'nın 16. haftasında büyük bir dram yaşandı
Granada'nın Athletic Bilbao'yu ağırladığı karşılaşma, üzücü olay sebebiyle yarıda kaldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.