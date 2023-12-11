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Lojistik deposunda 26 saattir soğutma çalışması yapılıyor

Gebze ilçesinde 9 Aralık'ta yangın çıkan ve 8 saatte kontrol altına alınan lojistik deposunda 26 saattir soğutma çalışması yapılıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Lojistik deposunda 26 saattir soğutma çalışması yapılıyor mask

Barış Mahallesi 1805/3 Sokak’ta bulunan lojistik deposunda 9 Aralık'ta saat 04.00 sıralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İstanbul ve çevre ilçelerden 82 araç 209 personelin müdahale ettiği yangın, 8 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Lojistik deposunda soğutma çalışmaları 26 saattir aralıksız devam ediyor. Depoda yer yer alevlerin yükseldiği görülüyor.

Depo kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
# Yangın

11 Ara 2023 - 14:17 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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