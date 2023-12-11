Lojistik deposunda 26 saattir soğutma çalışması yapılıyor

Barış Mahallesi 1805/3 Sokak’ta bulunan lojistik deposunda 9 Aralık'ta saat 04.00 sıralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İstanbul ve çevre ilçelerden 82 araç 209 personelin müdahale ettiği yangın, 8 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Lojistik deposunda soğutma çalışmaları 26 saattir aralıksız devam ediyor. Depoda yer yer alevlerin yükseldiği görülüyor.
Depo kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.