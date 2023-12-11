Bu camide yağmur depolanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kartepe’ye kazandırdığı 30 bin metrekarelik alanda yapılan Kent Meydanı Cami'de çalışmalar sürüyor. Bodrum katı, zemin katı, mahfil katı olmak üzere 3 kattan oluşan Kartepe Kent Meydanı Cami inşaatında dış cephe silikon cephe imalatları yapılıyor.

Dış cephe silikon cephe imalatları yapılan caminin, dış cephe fiber takviyeli prekast cephe kaplamasına devam ediliyor. Çelik konstrüksiyon minare montajı yapılacak caminin iç mekan mekanik montaj traverten kaplama imalatları da devam ederken, dış cephe alüminyum güneş kırıcı imalatları sürüyor. 90 araçlık otopark tesis etmek için bordürler örülerek saha betonu döküldü.

Cephelerde yağmur suyunu kullanabilmek amacıyla prekast cephe içlerine gizli yağmur suyu olukları yerleştirildi. Buradan gelen yağmur sularının bodrum katta bulunan iki depo da toplanması tasarlandı. Depolarda toplanan yağmur sularının tuvalet ve peyzaj alanında kullanılması planlanıyor.