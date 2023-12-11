Bu camide yağmur depolanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kartepe’ye kazandırdığı 30 bin metrekarelik alanda yapılan Kent Meydanı Cami'de çalışmalar sürüyor. Bodrum katı, zemin katı, mahfil katı olmak üzere 3 kattan oluşan Kartepe Kent Meydanı Cami inşaatında dış cephe silikon cephe imalatları yapılıyor.
Dış cephe silikon cephe imalatları yapılan caminin, dış cephe fiber takviyeli prekast cephe kaplamasına devam ediliyor. Çelik konstrüksiyon minare montajı yapılacak caminin iç mekan mekanik montaj traverten kaplama imalatları da devam ederken, dış cephe alüminyum güneş kırıcı imalatları sürüyor. 90 araçlık otopark tesis etmek için bordürler örülerek saha betonu döküldü.
Cephelerde yağmur suyunu kullanabilmek amacıyla prekast cephe içlerine gizli yağmur suyu olukları yerleştirildi. Buradan gelen yağmur sularının bodrum katta bulunan iki depo da toplanması tasarlandı. Depolarda toplanan yağmur sularının tuvalet ve peyzaj alanında kullanılması planlanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Koyyyyy - Harika
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.