Ehliyeti olanlara kritik uyarı geldi! İptal edilecek, son çağrı yapıldı

Kritik uyarı geldi, iptal edilecek.2016 yılında yapılan düzenleme ile birlikte yeni tip sürücü belgeleri kullanıma alınmıştı. Ehliyet değiştirme süreçleri tam gaz devam ederken yeni bir uyarı geldi. Daha önce ehliyet değiştirme süreçleri uzatılmıştı ancak yapılan son uyarı milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Yeni yıl öncesi değiştirmeyenler yandı. Peki sürücü belgelerinin yenilemek için son tarih ne zaman? İşte detaylar…

2016’DAN ÖNCE EHLİYETİ OLANLAR DİKKAT! İPTAL EDİLECEK

Daha öncesinde 2016 öncesi ehliyeti olanlar için değiştirme süreci uzatılmıştı. Yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce çıkartılan eski tip ehliyetlerin değişimi için tanınan sürenin, 31 Aralık 2022’den itibaren 2 sene daha uzatıldığı ifade edilmişti.

T.C. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10'uncu maddesi 'Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 5 yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir' hükmündedir. Bu kapsamda, ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile uzatılmıştır” denildi.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMLERİNİN SON TARİHİ NE?

1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip ehliyetleri değiştirmek için tanınan süre, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 sene daha uzatıldı. Buna göre, hali hazırda eski tip sürücü belgeleriyle araç kullanan şoförler, 31 Aralık 2024 tarihine kadar ehliyetlerini değiştirebilecek.

Öte yandan Ehliyet alma yaşında değişikliğe gidiliyor. Ehliyet almak için yaş sınırını bekleyenlere önemli bir haber geldi. Değişiklikler, ehliyet alım sürecini daha erişilebilir hale getirirken trafik güvenliğine de olumlu katkılarda bulunmayı amaçlıyor. D sınıfı ehliyet almak isteyen adaylar için sevindirici bir gelişme yaşandı. Yeni düzenleme ile D sınıfı ehliyet için uygulanan yaş sınırı 26’dan 24’e düşürüldü. Bu sayede genç sürücüler, daha erken yaşta büyük araçları kullanabilme yetkisine sahip olacak.

Yönetmelikte yapılan diğer önemli değişiklikler arasında, M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için yaş sınırının 16’ya indirilmesi bulunuyor. Ayrıca, A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için yaş sınırı 18 olarak belirlendi. Bu değişiklikler, genç sürücülerin ehliyet almalarını kolaylaştırarak, trafikte daha erken yaşlarda deneyim kazanmalarına olanak tanıyor.

Uzmanlar, bu yeni düzenlemenin, gençlerin daha erken yaşlarda sürücü eğitimi almasını teşvik edeceğini belirtiyor.

Bu durum, trafik kültürünün daha erken yaşlarda gelişmesine ve trafik güvenliğinin artmasına yardımcı olabilir.

Genç sürücülerin trafikte daha fazla deneyim kazanması, kazaların önlenmesine ve daha güvenli bir trafik ortamının oluşmasına katkıda bulunabilir.

Kaynak: VATAN