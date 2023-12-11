A Spor yorumcuları tarafından, Ertuğrul Sağlam’ın Kocaelispor’da yaptıkları dikkatle takip edilirken, sık sık teknik adamın başarısından söz ediliyor. Burak Yılmaz’dan sonar Ertuğrul Sağlam’ın adı yine gündeme gelmiş, ancak Kocaelispor’da görev yaptığı için vazgeçilmişti. Rıza Çalımbay ile de zaman zaman kötü sonuçlar gelince Feyyaz formülü uygulamaya kondu. Ancak bu arada da kulüp kulislerinde Ertuğrul Sağlam adının sıkça gündeme geldiği öğrenildi.
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BEŞİKTAŞ, ERTUĞRUL SAĞLAM’I DA LİSTESİNE ALMIŞ
Beşiktaş’ta yeni yönetim Rıza Çalımbay-Feyyaz Uçar ikilisiyle devam ederken, Ertuğrul Sağlam’ı da listesine almıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.