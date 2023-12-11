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BEŞİKTAŞ, ERTUĞRUL SAĞLAM’I DA LİSTESİNE ALMIŞ

Beşiktaş’ta yeni yönetim Rıza Çalımbay-Feyyaz Uçar ikilisiyle devam ederken, Ertuğrul Sağlam’ı da listesine almıştı.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
BEŞİKTAŞ, ERTUĞRUL SAĞLAM’I DA LİSTESİNE ALMIŞ mask

A Spor yorumcuları tarafından, Ertuğrul Sağlam’ın Kocaelispor’da yaptıkları dikkatle takip edilirken, sık sık teknik adamın başarısından söz ediliyor. Burak Yılmaz’dan sonar Ertuğrul Sağlam’ın adı yine gündeme gelmiş, ancak Kocaelispor’da görev yaptığı için vazgeçilmişti. Rıza Çalımbay ile de zaman zaman kötü sonuçlar gelince Feyyaz formülü uygulamaya kondu. Ancak bu arada da kulüp kulislerinde Ertuğrul Sağlam adının sıkça gündeme geldiği öğrenildi.
# Ertuğrul Sağlam, Beşiktaş, Kocaelispor

11 Ara 2023 - 14:43 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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