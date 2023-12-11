Hakkaniye Mahalle Muhtarı Nihat Sarı’nın babası Mehmet Sarı hayatını kaybetti. Sarı’nın cenazesi Hakkaniye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Hakkaniye mezarlığında toprağa verildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet babasını kaybeden Muhtar Nihat Sarı ve ailesine taziye ziyaretinde bulunarak baş sağlığı dileklerini iletti.
- Asayiş
Başkan Hürriyet Muhtar Nihat Sarı’nın baba acısını paylaştı
Başkan Hürriyet, babası Mehmet Sarı’yı kaybeden Hakkaniye Mahalle Muhtarı Nihat Sarı’ yı ziyaret ederek taziye dileklerini sundu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.