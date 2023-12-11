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Başkan Hürriyet Muhtar Nihat Sarı’nın baba acısını paylaştı 

Başkan Hürriyet, babası Mehmet Sarı’yı kaybeden Hakkaniye Mahalle Muhtarı Nihat Sarı’ yı ziyaret ederek taziye dileklerini sundu

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Başkan Hürriyet Muhtar Nihat Sarı’nın baba acısını paylaştı  mask

Hakkaniye Mahalle Muhtarı Nihat Sarı’nın babası Mehmet Sarı hayatını kaybetti. Sarı’nın cenazesi Hakkaniye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Hakkaniye mezarlığında toprağa verildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet babasını kaybeden Muhtar Nihat Sarı ve ailesine taziye ziyaretinde bulunarak baş sağlığı dileklerini iletti.
# Fatma Kaplan Hürriyet

11 Ara 2023 - 14:57 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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