Erdoğan, İhsaniye Barajı açılışını yaptı!

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2016 yılında temelleri atılan ve geçtiğimiz yıl su tutulmaya başlanan İhsaniye Barajı için arıtma tesisi açılış töreni bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansa katılımıyla gerçekleştirildi. Başta baraj, içme suyu, sulama, toplulaştırma, atık su ve taşkın koruma olmak üzere toplam 369 tesisin açılışı eş zamanlı gerçekleştirdi. 66 ili kapsayan projelerin yatırım bedelinin 53 milyar lira olduğu ifade edildi.

YOĞUN KATILIM

Açılış törenini; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, İSU Müdürü Ali Sağlık, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, AKP İl Başkanı Şahin Talus, BBP Bölge Başkanı Metehan Küpçü, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu katılım sağladı.

15 MİLYON METREKÜP İÇME SUYU

Geçtiğimiz yıl Karamürsel ve Gölcük bölgesine su verilmesi amacıyla hayata geçirilmesi planlanan barajdan 2025 yılında su alımı gerçekleştirilecek. Barajdan 15 milyon metreküp içme suyu sağlanacak. 20.400 arazi Avcıdere Barajı ile sulanacak. 8,9 milyon metreküp su tutma hacmine sahip. Güncel fiyatlar ile 567 milyona mal olan barajın yüksekliği 69 metre ve 222 metre kret uzunluğa sahip.

“SU PROJELERİNE HIZ VERDİK”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: “ Bugün tarımda Avrupa’da birinci dünyada ilk 10’da sulama yatırımlarının birincisi var. 369 tesisin daha açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Su ile ilgili yasal düzenlemelere son dönemde hız verdik. Saygıdeğer Emine Erdoğan’ın öncülüğünde su verimliliği çalışmalarını hızlandırdık. Açılışımızda emeği olan kimler varsa teşekkür ediyorum” dedi.

KOCAELİ DAHİL ÜÇ PROJE SIRALANDI

Programda konulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Açılış programımızla tek seferde toplam yatırım bedeli 53 milyar lirayı bulan projeleri resmen hizmete alıyoruz Baraj. Içme suyu, sulama, toplulaştırma, atık su ve taşkın koruma tesislerinin yer aldığı 369 farklı tesisin 66 ilimizde yaşayan vatandaşlarımızla birlikte tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Açılışını yaptığımız eserlerimiz içinde özellikle üç tanesi ön plana çıkıyor. Temelden yüksekliği 135 metre olan Mersin Pamuklu Barajı'yla toplam 282 Projemiz Mersin'in uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılama yanında yıllık 182 bin dekar araziyi suyla buluşturacak. Aynıca üreteceği senelik yetmiş 4 milyon kilovat saat hidroelektrik enerji ile ekonomiye 1 milyar 920 milyon lira katkı yapacak. Bir diğer önemli projemiz 541 milyon lira yatırım tutarına ve beş milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip Antalya Kapıçay Barajı'dır. Hem yıllık 5 milyon kilovat saat elektrik üretecek hem de 18 bin 700 dekar araziyi sulayacak bu tesisi için ekonomiye katkısı 350 milyon lirayı buluyoruz. Toplam 457 milyon liralık yatırım rakamıyla hayata geçirdiğimiz Kocaeli İhsaniye Barajımızla ilçemize yıllık 16 milyon metreküp içme suyu temin edilmeli atılacak. Toplam 1,1 milyar metreküp su toplanacak. İnsanımızı 66 milyon metreküp sağlık içme suyu ve kullanma suyu temin edeceğiz. Ülkemiz genelinde 620 dekar araziyi suyla buluşturacağız. Türkiye'nin 66 ilindeki 113 bin dekar araziyi taşırlardan Türk ekonomisine yıllık bazda 5 milyar lira katkı yapacak, 369 tesisimizin her birine aziz milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.

“KURAKLIK GÜNDEN GÜNE ARTIYOR”

Biz eserleriyle yatırımlarıyla konuşan bir hükümetiz. Ülkemizin neresine giderseniz gidin orada hükümetimizin bir hizmetini görürsünüz. Mevcutla hiçbir zaman yetinmiyor hizmet halkamızı büyütüyoruz. Dünyada miktar itibari ile en fazla olan kaynak sudur. Yeryüzündeki toplam tatlı su potansiyelinden sadece binde onundan faydalanabiliriz. Derelerde bulunan su miktarı kerimenin tam anlamı ile denizde damladır. Kendi ülkemiz dahil dünyanın pek çok yerinde su sınırsız bir kaynak olarak görülüyor. Su ile ilgili bilmemiz ve hiçbir zaman unutmamız gereken husus su kaynaklarımızın sınırsız olmaması. İklim değişikliği kuraklık günden güne artıyor. Yarım aydır önde 4 milyar olan dünya nüfüsu bugün 8 milyara çıktı.

“ÜLKEMİZİN IRAK VE SURİYE’E FEDAKARLIKLARINI HERKES BİLİYOR”

Son dönemde su baskınlarıyla daha sık karşılaşmaya başladık. Özellikle Türkiye’nin de yer aldığı Akdeniz çanağındaki ülkeler iklim değişikliğini daha çok hissediyor. Geçen yıl Kastamonu ve Giresun’da çok büyük felaket yaşandı. Önceki gün yine Zonguldak’ta medyadana gelen heyelanda yine canımız yandı. Tabiattaki düzen her geçen gün bozulmakta. Daha fazla konfor arayışı daha çok tüketim hızı. Çevremizde ovulmaz yaralar açtı. Suyu, toprağı bir emanet değilde mülkü gibi görmenin bedelini ödüyoruz. Biz yaygın kanaatin aksine su zengini bir ülke değiliz. Türkiye su stresi çeken ülkeler grubunda zaten sınırlı olan su kaynaklarımızı Irak ve Suriye gibi komşularımızla paylaşmak zorunda kalıyoruz. Ülkemizin bu konuda ne kadar fedakar olduğu herkes tarafından biliniyor. Günlük hayatımızda alacağımız çok basit tedbirlerle su israfının önüne geçebiliriz” şeklinde konuştu.

“BÜYÜKŞEHİRİN HİZMETİNİ KOLAYLAŞTIRACAK”

Kocaeli Valisi Serdar Yavuz: “16 milyon metreküp içme suyu sağlayacak 9 milyon metreküp de depolama sağlayacak. Tünellerin çalışması devam ediyor Büyükşehir’imizin hizmetlerini kolaylaştıracak bir çalışma olacak. İlimize hayırlı olsun” dedi.

“İNANILMAZ İŞLER YAPILIYOR”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: “İhsaniye barajı 9 milyon metreküplük haznesi ile şehrimize ciddi katkı sağlayacak. Hemen yanında Acıdere barajı yapılmakta ikisinin toplamı 25.4 milyon olacak beraberinde inanılmaz işler yapılıyor. Bir tünel ve 100 bin metreküplük arıtma tesisi yapılıyor. Böylelikle ihtiyaç duyulması halinde Başiskele’ye de su sağlanacak. Bu 2030 yılına kadar su ihtiyacının teminatı bir proje. Sakarya ve Kocaeli illerine dönük olarak Ballıkayalar proje yapılıyor. O proje ile de 2040 yılına kadar Kocaeli’nin su ihtiyacı karşılanacak. Yapılan işin büyüklüğü ortada herkese çok teşekkür ederim” dedi