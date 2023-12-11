Laikliğin Annesi Prof. Dr. Türkan Saylan 88 yaşında

Laik ve aydınlık Türkiye’nin en büyük savunucularından Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinde 19 yıl başkanlık yapan Prof. Dr. Türkan Saylan’ın 88. Doğum günü ÇYDD Kocaeli Şubesi tarafından İzmit’te anıldı. Birçok STK ve siyasi parti temsilcisinin katılım gösterdiği anma Prof. Dr. Saylan’ın sağlığında istediği üzere hüzün havasında değil bir kutlama ve ideallerinin ışığında gerçekleştirildi. Cumhuriyet Bireyi Olmak sözleriyle ideallerini açıklayan laikliğin annesi Türkan Saylan’ın anma programında ÇYDD Kocaeli Başkanı Meral Dönmez açıklamada bulundu.

KUTLAMAK VE ANLAMAK İÇİN BURADAYIZ

Dönmez açıklamasında “Unutulmaz genel başkanımız Prof Dr. Türkan Saylan’ın doğum yıldönümününde fikirlerini yaşatmak için buradayız. Sağolsunlar çeşitli STK ve parti temsilcilerimiz de burada. Onun istediği şekilde hüzünle değil kutlamak ve anlamak için buradayız.”dedi