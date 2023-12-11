İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü doğaseverleri doğayla buluşturmak adına her ay Bizim Köy Doğa Yürüyüşleri düzenlemeyi sürdürüyor. Köylerin daha fazla kişiye tanıtılması ve kalkınması amacıyla düzenlenen yürüyüşlerin bu ayki durağı Üçgaziler Köyü oldu. 80 katılımcı 5,5 kilometrelik yürüyüş rotasıyla eşsiz doğanın tadını çıkardı. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Bizim Köy Doğa Yürüyüşleri ile doğaseverlere her ay farklı bir kırsal mahalleyi tanıtmaya devam edecek.
- Spor
Doğanın tadını yürüyüş yaparak çıkardılar
İzmit’in köylerinin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürütülen Bizim Köy Doğa Yürüyüşü bu ay Üçgaziler köyünde devam etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.