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Doğanın tadını yürüyüş yaparak çıkardılar

İzmit’in köylerinin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürütülen Bizim Köy Doğa Yürüyüşü bu ay Üçgaziler köyünde devam etti.

İhlas Haber Ajansı
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Doğanın tadını yürüyüş yaparak çıkardılar mask

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü doğaseverleri doğayla buluşturmak adına her ay Bizim Köy Doğa Yürüyüşleri düzenlemeyi sürdürüyor. Köylerin daha fazla kişiye tanıtılması ve kalkınması amacıyla düzenlenen yürüyüşlerin bu ayki durağı Üçgaziler Köyü oldu. 80 katılımcı 5,5 kilometrelik yürüyüş rotasıyla eşsiz doğanın tadını çıkardı. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Bizim Köy Doğa Yürüyüşleri ile doğaseverlere her ay farklı bir kırsal mahalleyi tanıtmaya devam edecek.
# oldu, İzmit belediyesi

11 Ara 2023 - 16:19 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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