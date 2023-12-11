A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar
Bu gönderiyi Dr. Sara Gottfried ‘in bir yazısından Nurçin Çağlar sizler için çevirdi.
“YAŞLANMAYI HIZLANDIRAN 10 FAKTÖR
1- Çok fazla oturmak.
2- Kilo fazlalığı olması.
3- Çok fazla karbonhidrat ve işlenmiş gıda tüketmek.
4- Kas kaybetmek.
5- Hedef ve amacın olmaması.
6- Bazı ilaçları düzenli olarak kullanmak (anksiyete ilaçları, antihistaminikler gibi).
7- Az uyumak.
8- Yetersiz D vitamini almak.
9- Stresli olmak.
10- Sosyal olarak izole olmak.
Sizi zamanınız gelmeden yaşlandıranın ne olduğu yani inflammaging (inflammation - inflamasyon + aging - yaşlanma kelimelerininin birleşimi) neden olan durumlar konusunda takıntılıyım. Fotoğrafta buna neden olan yaygın sorunları, sağlıklı yaşam süresini kısaltan nedenleri görebilirsiniz. 9 ve 10. maddelerde yer alan durumlar geçtiğimiz yıl kaçınılmaz oldu. Sağlığımızı korumak için bu faktörleri kontrol edebiliriz.
Bugünden başlayarak bu konuda üç temel adım atabilirsiniz:
1- Her gece 7-8,5 saat uyuyun. Uyku vücudun çöpünü temizler; çok güçlü bir temizleyicidir.
2- İçinde telaffuz bile etmekte zorlandığınız 5’ten çok bileşeni olan yiyeceklerden (işlenmiş gıdalardan) uzak durun.
3- Haftada 4 gün 20-30 dakika egzersiz yapın. Bu yürüyüşü de kapsıyor. Egzersiz yaparken ve dinlenme halindeyken nabzınızı kontrol edin.”
Dr. Sara Gottfried
Çeviri: Nurçin Çağlar
Kaynak: https://www.instagram.com/p/CKgy-m7C1zO/?igshid=17h9pnmbf559y
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.