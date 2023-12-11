11 Ara 2023 - 20:00- Sağlıklı Yaşıyoruz G:

YAŞLANMAYI HIZLANDIRAN 10 FAKTÖR

Gottfried IFM doktorlarından. Kadınların menopoz ve sonrasında hormonal değişiklikler nedeniyle yaşadıkları pek çok sorunu ve çözümünü ayrıntılı olarak anlattığı, “HORMON TEDAVİSİ” kitabı, IFM kurucusu Dr. Jeffrey Bland tarafından “GÜNÜMÜZÜN KİTABI” olarak nitelendiriliyor. Tüm kadınların ve kadınları anlamak isteyen erkeklerin bu kitabı okumasını öneriyoruz.
YAŞLANMAYI HIZLANDIRAN 10 FAKTÖR mask

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Bu gönderiyi Dr. Sara Gottfried ‘in bir yazısından Nurçin Çağlar sizler için çevirdi.

“YAŞLANMAYI HIZLANDIRAN 10 FAKTÖR

1- Çok fazla oturmak.
2- Kilo fazlalığı olması.
3- Çok fazla karbonhidrat ve işlenmiş gıda tüketmek.
4- Kas kaybetmek.
5- Hedef ve amacın olmaması.
6- Bazı ilaçları düzenli olarak kullanmak (anksiyete ilaçları, antihistaminikler gibi).
7- Az uyumak.
8- Yetersiz D vitamini almak.
9- Stresli olmak.
10- Sosyal olarak izole olmak.

Sizi zamanınız gelmeden yaşlandıranın ne olduğu yani inflammaging (inflammation - inflamasyon + aging - yaşlanma kelimelerininin birleşimi) neden olan durumlar konusunda takıntılıyım. Fotoğrafta buna neden olan yaygın sorunları, sağlıklı yaşam süresini kısaltan nedenleri görebilirsiniz. 9 ve 10. maddelerde yer alan durumlar geçtiğimiz yıl kaçınılmaz oldu. Sağlığımızı korumak için bu faktörleri kontrol edebiliriz.

Bugünden başlayarak bu konuda üç temel adım atabilirsiniz:

1- Her gece 7-8,5 saat uyuyun. Uyku vücudun çöpünü temizler; çok güçlü bir temizleyicidir.

2- İçinde telaffuz bile etmekte zorlandığınız 5’ten çok bileşeni olan yiyeceklerden (işlenmiş gıdalardan) uzak durun.

3- Haftada 4 gün 20-30 dakika egzersiz yapın. Bu yürüyüşü de kapsıyor. Egzersiz yaparken ve dinlenme halindeyken nabzınızı kontrol edin.”

Dr. Sara Gottfried
Çeviri: Nurçin Çağlar

Kaynak: https://www.instagram.com/p/CKgy-m7C1zO/?igshid=17h9pnmbf559y

# sağlıklı yaşıyoruz, okan çağlar, nurçin çağlar

11 Ara 2023 - 20:00 - Sağlıklı Yaşıyoruz

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.286.406 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL