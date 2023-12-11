A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Bu gönderiyi Dr. Sara Gottfried ‘in bir yazısından Nurçin Çağlar sizler için çevirdi.

“YAŞLANMAYI HIZLANDIRAN 10 FAKTÖR

1- Çok fazla oturmak.

2- Kilo fazlalığı olması.

3- Çok fazla karbonhidrat ve işlenmiş gıda tüketmek.

4- Kas kaybetmek.

5- Hedef ve amacın olmaması.

6- Bazı ilaçları düzenli olarak kullanmak (anksiyete ilaçları, antihistaminikler gibi).

7- Az uyumak.

8- Yetersiz D vitamini almak.

9- Stresli olmak.

10- Sosyal olarak izole olmak.

Sizi zamanınız gelmeden yaşlandıranın ne olduğu yani inflammaging (inflammation - inflamasyon + aging - yaşlanma kelimelerininin birleşimi) neden olan durumlar konusunda takıntılıyım. Fotoğrafta buna neden olan yaygın sorunları, sağlıklı yaşam süresini kısaltan nedenleri görebilirsiniz. 9 ve 10. maddelerde yer alan durumlar geçtiğimiz yıl kaçınılmaz oldu. Sağlığımızı korumak için bu faktörleri kontrol edebiliriz.

Bugünden başlayarak bu konuda üç temel adım atabilirsiniz:

1- Her gece 7-8,5 saat uyuyun. Uyku vücudun çöpünü temizler; çok güçlü bir temizleyicidir.

2- İçinde telaffuz bile etmekte zorlandığınız 5’ten çok bileşeni olan yiyeceklerden (işlenmiş gıdalardan) uzak durun.

3- Haftada 4 gün 20-30 dakika egzersiz yapın. Bu yürüyüşü de kapsıyor. Egzersiz yaparken ve dinlenme halindeyken nabzınızı kontrol edin.”

Dr. Sara Gottfried

Çeviri: Nurçin Çağlar

Kaynak: https://www.instagram.com/p/CKgy-m7C1zO/?igshid=17h9pnmbf559y