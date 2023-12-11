11 Ara 2023 - 17:41- Siyaset G:

ADAY ADAYI SOYLUÇİÇEK, GEBZESPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇINDA YAŞANANLARI KINADI!

Çayırova Belediye Başkan Aday Adayı Cihan Soyluçiçek, dün Gebzespor- Gölcükspor maçında yetkililerin taraftarlara karşı uyguladığı kötü davranış ve orantısız güç kullanımını kınadı. "Bu yapılan muamele yakışmadı. Sorumlular hesap vermelidir "dedi.

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ADAY ADAYI SOYLUÇİÇEK, GEBZESPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇINDA YAŞANANLARI KINADI! mask

Dün Gölcükspor ile Gebzespor arasında oynanan maçta, kolluk kuvvetleri iki takımının taraftarına orantısız güç kullanarak sahalarda görmek istenilmeyen uygulamalarda bulundu. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan başkan aday adayı Soyluçiçek, bu davranışın Kocaeli'nin prestijini zedeleyeceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Gölcükspor-Gebzespor maçı esnasında taraftarlara yapılan kötü muameleyi şiddetle kınıyoruz" Gölcükspor ve Gebzespor arasındaki müsabaka esnasında, taraftarlarımıza karşı sergilenen olumsuz tutumu en sert biçimde eleştiriyoruz. Bu tür hoşgörüsüz eylemlere izin verilmemelidir. Tüm sorumlular, bu tür olayların ardından derhal sorumluluklarını üstlenmelidirler.

"GÜN DESTEK OLMA GÜNÜDÜR"

Gebzespor yönetimi de dahil olmak üzere taraftarlara yöneltilen orantısız şiddet, plastik mermi, jop kullanımı ve biber gazı püskürtme gibi uygulamalar, spor sahalarımızın ve şehrimizin itibarına yakışmayan bir görüntü çizmiştir. Bu tür spor dışı davranışlar, Kocaeli şehrine yakışmamaktadır. Futbolun temel değerleri arasında bulunan fair-play kurallarına karşı çıkan ve sporun güzelliklerini yok eden bu tür saldırılara karşı hepimizin sorumluluğu vardır. Günümüz, Gebzespor'a destek verme günüdür. Kentimizin sembolü ve şehrimizin takımı olan Gebzespor'a ve tüm eski çarşı taraftarlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Benzer olayların bir daha yaşanmamasını umuyoruz. Bu olumsuz olaylar, sporun ruhuna aykırıdır ve sporu seven her bireyin karşı durması gereken bir davranış biçimidir."
# aday, ifade, Gölcükspor

11 Ara 2023 - 17:41 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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