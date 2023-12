BTP Körfez ilçe aday adayını çıkardı

İş kadını, esnaf, Gülsüm Demir Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)’nin belediye başkan aday adayı oldu. Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Tüm seçim bölgelerinde tek başına seçime girme kararı alan BTP adaylarını açıklamaya başladı. Daha önce Dilovası, Darıca, Çayırova ,Gebze

aday adaylarını açıklayan BTP Körfez ilçede elit Restaurantta bir araya gelerek Körfez ilçe belediye başkan aday adayını açıkladı.

Toplantıya BTP Körfez ilçe başkanı İrfan Barutçu, BTP Kocaeli il başkanı Muharrem Can katıldı. BTP Körfez ilçe belediye başkan aday adayı Gülsüm Demir tüm Körfezli hemşerilerimden destek bekliyorum biz bu işi yaparız milletimizin arzu ettiği hizmeti Prof. Dr. Haydar Baş’ın Sosyal Devlet Milli Devlet Projesini yerel yönetimlerde de hayata geçireceklerini ifade etti .BTP Kocaeli il başkanı Muharrem Can yetkiyi milletimizden istiyoruz hizmete hazırız güçlüden, yalandan, ranttan değil doğrudan yana olursak yerelden genele her işi çözeriz dedi. Genel başkanımız Hüseyin Baş bu seçimlerin tek kazananı olacak dedi.