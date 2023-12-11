İzmit Biberoğlu Köyü sakinleri sık sık yaşanan elektrik kesintilerinden bıktı. Gazetemizi arayan köyün muhtar azası Muhammet Kalkan, elektrik kesintilerinden dolayı SEDAŞ’a büyük tepki gösterdi. Artık elektrik kesintilerinden bıktık diyen Kalkan, “Son aylarda elektrik kesintilerinin sayısı arttı. Son 2 aya içinde en az 10 kez telefonlarımıza planlı elektrik kesintisi mesajları geldi. Yeter artık, elektrik kesintisinden dolayı akşamları ineklerimizi sağamıyoruz, derin dondurucularımız çalışmıyor. Elektrik kesilecek diye sabahın 6’sında ineklerimi sağmak zorunda kalıyoruz. SEDAŞ’ı arıyoruz, her defasında başka bir bahane uyduruyorlar. Kocaeli Valiliğine sesleniyorum, Enerji Bakanına sesleniyorum, yeter artık şu elektrik kesintilerinden bizi kurtarın. Elektrik kesintileri yüzünden hiçbir iş yapamaz olduk” dedi.
11 Ara 2023 - 18:00- Gündem Güncelleme:
Biberoğlu Köyü’nden SEDAŞ’a büyük tepki!
İzmit Biberoğlu Köyü muhtar azası Muhammet Kalkan, gazetemizi arayarak elektrik kesintilerinden dolayı SEDAŞ’dan şikayetçi oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.