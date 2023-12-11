11 Ara 2023 - 18:00- Gündem G:

Biberoğlu Köyü’nden SEDAŞ’a büyük tepki!

İzmit Biberoğlu Köyü muhtar azası Muhammet Kalkan, gazetemizi arayarak elektrik kesintilerinden dolayı SEDAŞ’dan şikayetçi oldu.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
Biberoğlu Köyü’nden SEDAŞ’a büyük tepki! mask

İzmit Biberoğlu Köyü sakinleri sık sık yaşanan elektrik kesintilerinden bıktı. Gazetemizi arayan köyün muhtar azası Muhammet Kalkan, elektrik kesintilerinden dolayı SEDAŞ’a büyük tepki gösterdi. Artık elektrik kesintilerinden bıktık diyen Kalkan, “Son aylarda elektrik kesintilerinin sayısı arttı. Son 2 aya içinde en az 10 kez telefonlarımıza planlı elektrik kesintisi mesajları geldi. Yeter artık, elektrik kesintisinden dolayı akşamları ineklerimizi sağamıyoruz, derin dondurucularımız çalışmıyor. Elektrik kesilecek diye sabahın 6’sında ineklerimi sağmak zorunda kalıyoruz. SEDAŞ’ı arıyoruz, her defasında başka bir bahane uyduruyorlar. Kocaeli Valiliğine sesleniyorum, Enerji Bakanına sesleniyorum, yeter artık şu elektrik kesintilerinden bizi kurtarın. Elektrik kesintileri yüzünden hiçbir iş yapamaz olduk” dedi.
# büyük, Biberoğlu Köyü, İzmit Biberoğlu Köyü muhtar azası Muhammet Kalkan, SEDAŞ, elektrik kesintisi, büyük tepki

11 Ara 2023 - 18:00 - Gündem

Muhabir  Mesut Akbulut

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.286.406 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL