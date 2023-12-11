Biberoğlu Köyü’nden SEDAŞ’a büyük tepki!

İzmit Biberoğlu Köyü sakinleri sık sık yaşanan elektrik kesintilerinden bıktı. Gazetemizi arayan köyün muhtar azası Muhammet Kalkan, elektrik kesintilerinden dolayı SEDAŞ’a büyük tepki gösterdi. Artık elektrik kesintilerinden bıktık diyen Kalkan, “Son aylarda elektrik kesintilerinin sayısı arttı. Son 2 aya içinde en az 10 kez telefonlarımıza planlı elektrik kesintisi mesajları geldi. Yeter artık, elektrik kesintisinden dolayı akşamları ineklerimizi sağamıyoruz, derin dondurucularımız çalışmıyor. Elektrik kesilecek diye sabahın 6’sında ineklerimi sağmak zorunda kalıyoruz. SEDAŞ’ı arıyoruz, her defasında başka bir bahane uyduruyorlar. Kocaeli Valiliğine sesleniyorum, Enerji Bakanına sesleniyorum, yeter artık şu elektrik kesintilerinden bizi kurtarın. Elektrik kesintileri yüzünden hiçbir iş yapamaz olduk” dedi.