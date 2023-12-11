- Gündem

Ender Saraç hakkındaki haberlere erişim engeli

Diyetisyen ve beslenme uzmanı Ender Saraç hakkındaki iddialara ilişkin haberlere erişim engeli getirildi.
Ender Saraç hakkındaki haberlere erişim engeli mask

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karara göre "toplum sağlığının, kamu düzeninin korunması ve mağdurun üstün menfaati doğrultusunda" Saraç hakkındaki soruşturmaya konu olan dosyaya, soruşturma tamamlanıp kovuşturma aşamasına geçilinceye kadar erişim engeli getirildi.

Kararın ardından birçok haber sitesi ve sosyal medya platformlarında yayınlanan haberler yayından kaldırıldı.

Kaynak: CUMHURİYET
# ceza, soruşturma, kamu, sosyal medya

11 Ara 2023 - 18:10 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.286.406 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL