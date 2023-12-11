35 üyesinin bulunduğu dernekte mevcut başkan Halil Baylam, yeniden aday. Baylam, bütün üyeleri genel kurula davet etti.
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Otogar Derneği kongre yapacak
İzmit Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Yazıhaneleri Derneği'nin Olağan Genel Kurulu, 16 Aralık cumartesi günü saat 14.00’te otogardaki dernek binasında yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.