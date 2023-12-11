Erdursun yanıtladı: 'Dolar bazında en yüksek seviyeyi görecek'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı, işçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen ilk toplantı, işçi ve işveren temsilcileri yer aldı.

Toplantı çerçevesinde brüt 13 bin 414 lira, net 11 bin 402 lira olarak uygulanan mevcut asgari ücret için yapılacak zam oranı, komisyon tarafından masaya yatırıldı.

İŞÇİ TARAFINI TÜRK-İŞ TEMSİL ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Başkanlığı'nda toplanan komisyonda, işçi tarafını temsilen Türk-İş heyeti, işveren tarafını temsilen ise TİSK heyeti katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Çalışma Bakanı Işıkhan, "Komisyon asgari ücreti belirlerken işçilerin geçim şartlarını ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumu göz önünde bulunduracaktır" dedi.

RAKAM KONUŞULMADI

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar "Bugün milyonlarca kişinin gözü kulağı bugünkü toplantıdaydı. Bugünkü toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi. Pazartesi saat 13.30'da tekrar bir araya gelinecek" dedi.

Pazarlıklar aralık ayı boyunca sürecek, son söz ise AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısı 18 Aralık'ta yapılacak.

"DOLAR BAZINDA EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞIR"

Halk Tv canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yapılacak zamla birlikte asgari ücretin 17 bin TL'yi aşacağını öne sürdü.

Erdursun "Asgari ücret dolar bazında en yüksek seviyesine ulaşır. 580 doların üstüne çıkar" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde asğari ücreti yılda bir defa zam yapılmaz. Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir dönemde bu çok mümkün olmaz. Biz şu anda 2024'ün enflasyonunun ne olacağını bilmiyoruz. Seçime giderken hükümetin eline bir koz geçmiş durumda. Hükümetin zor bir süreci gibi görünse de aslında fırsat dönemi. Maaşları artırıp, insanlar ekonomik sıkıntı içindeyden maaşları artırmak hükümetin yararına olur. Seçimden sonrasını vatandaş tabii bilemez. Asgari ücrete yüzde 50, belki bir miktar üzerinde artış olabilir. Hükümet emeklilere de zam yaparak seçime gidecek. Bunu fırsata çeviremezlerse de muhalefetin eline koz geçer. Böyle bir dönemi yaşıyoruz."