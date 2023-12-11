11 Ara 2023 - 19:19- Spor G:

Eski şampiyon güreşçiler bir arada

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Eski şampiyon güreşçiler bir arada mask

Şener Sar'ın paylaşımında, "Bir zamanlar SEKA Kağıtspor Güreşçileri Usta-Çırak, Abi-Kardeş bir aradayız. Nazım Bağcı,Rıdvan Eryılmaz, Ramazan Kahveciler ve Mustafa Bayram ile çarşıda toplandık. Eski Şampiyon Güreşçiler Bir Aradayız Tüm Dostlara Selamlar."

11 Ara 2023 - 19:19 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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