Eski şampiyon güreşçiler bir arada

Şener Sar'ın paylaşımında, "Bir zamanlar SEKA Kağıtspor Güreşçileri Usta-Çırak, Abi-Kardeş bir aradayız. Nazım Bağcı,Rıdvan Eryılmaz, Ramazan Kahveciler ve Mustafa Bayram ile çarşıda toplandık. Eski Şampiyon Güreşçiler Bir Aradayız Tüm Dostlara Selamlar."