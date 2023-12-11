Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Şeritli etrafı çevrilen çantanın olduğu bölgede güvenlik tedbirleri alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatılması bekleniyor.
11 Ara 2023 - 19:41- Asayiş Güncelleme:
Bomba imha bekleniyor! İzmit sahilde şüpheli çanta
İzmit Halkevi Sahil'de bulunan bankların üzerinde şüpheli bir çanta görüldü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.