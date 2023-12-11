11 Ara 2023 - 19:41- Asayiş G:

Bomba imha bekleniyor! İzmit sahilde şüpheli çanta

İzmit Halkevi Sahil'de bulunan bankların üzerinde şüpheli bir çanta görüldü.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Bomba imha bekleniyor! İzmit sahilde şüpheli çanta mask
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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Şeritli etrafı çevrilen çantanın olduğu bölgede güvenlik tedbirleri alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatılması bekleniyor.
# inceleme

11 Ara 2023 - 19:41 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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