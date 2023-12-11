Bomba imha bekleniyor! İzmit sahilde şüpheli çanta

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Şeritli etrafı çevrilen çantanın olduğu bölgede güvenlik tedbirleri alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatılması bekleniyor.