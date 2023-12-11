Yaşlı kadını ağır yaralamıştı… Eski Yemenli bakanın oğluna ev hapsi

Sevim Begüm Yavuz'un haberine göre; Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un 30 Kasım’da motokurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olduğu olayın ardından yurt dışına kaçmasına tepkiler sürerken, bu kez de Yemen eski Savunma Bakanı Ahmed Musaaed Hussein’in oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein trafik kazasına karıştı.
İstanbul Tarlabaşı’nda, 10 Aralık günü Yemen eski Savunma Bakanı Ahmed Musaaed Hussein’in de içinde bulunduğu aracı kullanan 27 yaşındaki oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein, yolda yürüyen 72 yaşındaki Pakize Özer’e çarptı. Kazanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
EV HAPSİ KARARI
İfadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli Musaeed Ahmed Musaeed Hussein, yurt dışına çıkış yapmamak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılığın itirazının ardından şüpheli Musaeed Ahmed Musaeed Hussein hakkında ev hapsi kararı da verildi.
YAYANIN KUSURLU OLDUĞU BELİRTİLDİ
Öte yandan kazanın ardından hazırlanan tutanakta, “Bu kazanın oluşumunda yaya Pakize Özer ‘taşıt yolu bitişiğinde ve yakınında yaya yolu, banket veya alan bulunduğu halde yayaların taşıt yolunda yürümesi’ kuralını ihlal ettiği, kaza yeri delilleri ve sürücü beyanı anlaşılarak bu görüş ve kanaate varılmıştır” denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Adnan - Somalililer Yemenliler bu adamlar ne ariyor kardesim bizim ulkemizde. Afgani Suriyelisi yetmiyor bir de bunlar gelip adam öldürüyor
Turist Ömerler! - Bu adamların burada ne işi var, asıl bu incelenmeli. Turistik gezi olduğuna inanmalı mıyız bilemedim.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.