Moto kuryelere yeni düzenleme geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilgili yönetmelikte yapacakları düzenlemeyle kurye işletmecilerinin, teslim aldıkları gönderi için taşıma süresi taahhüdünde bulunmayacağını belirterek, "Bu sayede kuryeler gönderileri yetiştirmek için hızlı gitmek zorunda kalmayacak ve yaşadıkları kazalar azalacak" dedi.

Uraloğlu, Bakanlık tarafından kuryelerle ilgili bir yönetmelik değişikliği taslağı hazırlandığını söyledi.

Taslak hazırlanırken sektör temsilcileriyle görüşmeler yapıldığını ifade eden Uraloğlu, sektörün ihtiyaçlarını ve vatandaşın isteklerini dikkate alan bir düzenleme oluşturulduğunu bildirdi.

TESLİMAT SÜRESİNE DÜZENLEME YAPILACAK

Uraloğlu, taslakta teslimat süresine ilişkin düzenlemeler olduğuna işaret ederek, "Düzenlemeden sonra kurye işletmecileri, teslim aldıkları gönderi için taşıma süresi taahhüdünde bulunmayacak. Kuryeler gönderinin 'makul bir sürede' teslimini sağlayacak. Teslimi mümkün olmayan adresler için ise kurye gönderisi kabul edilemeyecek. Bu sayede kuryeler gönderileri yetiştirmek için hızlı gitmek zorunda kalmayacak ve yaşadıkları kazalar azalacak. Vatandaşların da bu konudaki beklentileri değişmiş olacak" diye konuştu.

Sektörde kullanılan araçların yaşlarına da sınırlama getirdikleri bilgisini veren Uraloğlu, moto kuryelerin kullandığını araçların belli yaştan büyük olmaması gerekeceğini dile getirdi.

'SEKTÖRDE YETKİN OLANLAR ÇALIŞABİLECEK'

Uraloğlu, kuryelerin yetki belgesi alması gerekeceğine dikkati çekerek, "Herkesin moto kuryelik yapmasının önüne geçmiş olacağız. Sektörde yetkin olanlar çalışabilecek. Böylece daha kaliteli hizmet verilecek. Ayrıca, kullanılan taşıtlar Bakanlığa bildirilecek ve kayıt dışılığın önüne geçmiş olacağız" değerlendirmesinde bulundu.