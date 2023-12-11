İzmit sahilde şüpheli çanta patlatılınca içinden bakın ne çıktı?

Olay, Ömerağa Mahallesi Oramiral Salimdervişoğlu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs durağına yakın bir bankın üzerinde unutulan çantayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba uzmanı ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Caddenin her iki istikameti de trafiğe kapatıldı. Özel kiyafetini giyen bomba imha uzmanı çantayı fünyeyle kontrollü bir şekilde patlattı. Yapılan kontrolde çantanın içinden alkol şişeleri ve kişisel eşyalar çıktı.
Olayla, ilgili incele başlatıldı.
Olay, Ömerağa Mahallesi Oramiral Salimdervişoğlu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs durağına yakın bir bankın üzerinde unutulan çantayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba uzmanı ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Caddenin her iki istikameti de trafiğe kapatıldı. Özel kiyafetini giyen bomba imha uzmanı çantayı fünyeyle kontrollü bir şekilde patlattı. Yapılan kontrolde çantanın içinden alkol şişeleri ve kişisel eşyalar çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Barlar Sokağı - Hiç şaşırmadık içinden çıkanlara :)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.