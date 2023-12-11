İzmit sahilde şüpheli çanta patlatılınca içinden bakın ne çıktı?

Olay, Ömerağa Mahallesi Oramiral Salimdervişoğlu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs durağına yakın bir bankın üzerinde unutulan çantayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba uzmanı ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Caddenin her iki istikameti de trafiğe kapatıldı. Özel kiyafetini giyen bomba imha uzmanı çantayı fünyeyle kontrollü bir şekilde patlattı. Yapılan kontrolde çantanın içinden alkol şişeleri ve kişisel eşyalar çıktı.

Olayla, ilgili incele başlatıldı.