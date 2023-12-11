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TBMM'de tansiyon yükseldi: Oturuma ara verildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt veren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasına CHP'liler sert tepki gösterdi, tartışma çıktı.
TBMM'de tansiyon yükseldi: Oturuma ara verildi mask
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Zekeriya Albayrak'ın haberine göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuştu. 

Özel'in konuşmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özel'e cevap verdi. 

Kurtulmuş'un konuşmasına CHP Grup Başkanvekilleri sert tepki gösterdi.

TBMM'de AKP ve CHP milletvekillerinin karşılıklı tartışması gerginlik yarattı. Kurtulmuş oturuma ara verdi.
# AKP, chp

11 Ara 2023 - 20:49 - Siyaset

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