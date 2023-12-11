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Türkiye Buz Pateni Federasyonu'ndan Mühip Kanko hakkında suç duyurusu

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Anadolu Ajansı
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Türkiye Buz Pateni Federasyonu'ndan Mühip Kanko hakkında suç duyurusu mask

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko'nun 31 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurul kürsüsünden sarf ettiği, buz pateni sporunun gelişmesi ve sporcuların başarılarının daha ileriye taşınması maksadıyla üstün bir özveri ve çabayla çalışan federasyonumuz ve federasyonumuz sayın yetkililerini hedef alan, iftira ve hakaret suçuna vücut veren iddia ve ithamları sebebiyle hakkında federasyonumuzca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."
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11 Ara 2023 - 21:03 - Gündem

Muhabir  Anadolu Ajansı

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