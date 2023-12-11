Türkiye Buz Pateni Federasyonu'ndan Mühip Kanko hakkında suç duyurusu

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko'nun 31 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurul kürsüsünden sarf ettiği, buz pateni sporunun gelişmesi ve sporcuların başarılarının daha ileriye taşınması maksadıyla üstün bir özveri ve çabayla çalışan federasyonumuz ve federasyonumuz sayın yetkililerini hedef alan, iftira ve hakaret suçuna vücut veren iddia ve ithamları sebebiyle hakkında federasyonumuzca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.