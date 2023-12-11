Erbakan asgari ücret önerisini açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, mevcut asgari ücretin temel ihtiyaçları bile karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.

Asgari ücrete, enflasyonist bir dönemde yılda bir kez zam yapılmasının doğru olmadığını kaydeden Erbakan, sürekli güncellenen enflasyon tahminleri varken asgari ücretin yılda bir kez belirlenmesinin, bu tutarla geçinmeye çalışan kesimin aleyhine etki oluşturacağını belirtti.

"AÇLIĞA MAHKUM ETMİŞ OLURSUNUZ"

Erbakan, "2023 yılında iki kez zam yapıldığı halde asgari ücret bugün gıda ihtiyacını dahi karşılayamayacak noktaya gelmiştir. Siz yüzde 36'lık bir tahminle ve bir sefere mahsus zam yapmanız halinde 2024 yılında milyonlarca asgari ücretliyi açlığa mahkum etmiş olursunuz. Yeniden Refah Partisi olarak pek çok sendikaların da ifade ettiği gibi iki asgari ücretin en azından yoksulluk sınırında olması gerektiğini ifade ediyoruz. Bugünkü yoksulluk sınırını hesap edersek, asgari ücretin 23 bin lira seviyesine getirilmesi lazım ki en azından bir ailede iki asgari ücret alındığı zaman o aile yoksulluk sınırının altında kalmadan hayatını devam ettirebilsin. En düşük emekli aylığı ise en az asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir." diye konuştu.

HÜKÜMETE EKONOMİ ELEŞTİRİSİ

2024 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlandığını hatırlatan Erbakan, hükümetin kamuyu borçla finanse etmeyi sürdürdüğünü savundu. Erbakan, "Bu gidişatın fren tutmayacağı ortadadır. Her gelen yıl geçen yılı aratıyor. Daha geç olmadan bu gidişe son verelim, denk bütçe yapma dönemini başlatalım. Aksi takdirde ülke ekonomisinin düze çıkması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Milletten toplanan vergilerin yine millet için kullanılmasını isteyen Erbakan, "Denk bütçe şeklinde hazırlanmamış, 'önce millet' anlayışıyla düzenlenmemiş, 2,65 trilyon lira yeni borçlanma ve 1,25 trilyon lira da faiz ödemesi öneren 2024 yılı bütçesini kabul etmiyoruz." diye konuştu.