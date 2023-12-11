İşte rekor rakamlar! TPAO Gabar'dan çıkan petrol miktarını duyurdu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretiminin 30 bin varile ulaştığını bildirdi.
TPAO'nun sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan açıklamada, Gabar'da rekor üretim. Günlük 30 bin varil petrol. Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açtığımız toplamda 23 kuyuda günlük 30 bin varil petrol üretime ulaştık ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, 2023 yılı sonu hedefinin günlük 35 bin varil, 2024 yılı sonu hedefinin 100 bin varil olduğu belirtildi.
Kaynak: CNN TÜRK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yemiyoruz Artık - Seçim yaklaştı diye yine petrol,doğalgaz bulmaya başlarız :)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.