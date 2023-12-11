MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş'ın açıklamasına göre, "Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Teşkilatlardan sorumlu İl Başkan Yardımcılığına değerli yöneticimiz Sayın Kubilay ONGUR atanmıştır. Kubilay başkana çalışmalarında başarılar dilerim."
- Siyaset
MHP KOCAELİ'DE ÖNEMLİ ATAMA!
Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına Kubilay Ongur atandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.