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MHP KOCAELİ'DE ÖNEMLİ ATAMA!

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına Kubilay Ongur atandı.

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MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş'ın açıklamasına göre, "Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Teşkilatlardan sorumlu İl Başkan Yardımcılığına değerli yöneticimiz Sayın Kubilay ONGUR atanmıştır. Kubilay başkana çalışmalarında başarılar dilerim."
# MHP

11 Ara 2023 - 22:21 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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