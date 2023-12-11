CHP’de değişim başarı getirebilir mi?

Fahri Örengül yazısına göre, yeni genel başkan ile yaşanan değişimin doğal olarak başarı getireceği öngörülüyor.

Aslında rahmetli Bülent Ecevit ile CHP’de yaşanan değişim, özellikle ortanın solu, eşitlik, adalet ve demokrasi söylemleri ile birleştiğinde partinin % 40’ların üzerinde oy almasını sağlamıştı. Eğer “acele etmek gibi, dışarıdan 12 milletvekili devşirilmesi ile hükümet kurulması gibi siyasi hatalar yapılmasaydı” kuvvetle muhtemeldir ki ; CHP iktidarı gelecek ve ülkenin kaderi değişecek, bugün yaşanmakta olan sıkıntılar yaşanmayacaktı.

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Daha önce de bu köşede yazmıştım. Oy oranı yüzde 40’lardan yüzde 25’lere düşen Alman Sosyal Demokrat Parti krizi lider değiştirmekle çözebileceği düşüncesiyle Avrupa Parlamentosu eski Başkanı Martin Schulz’u başkanlık koltuğuna oturmuştu. İlk etapta bir “Schulz fırtınası” esse de son anketlerde oy oranının % 25’lere düştüğü, yani lider değişikliğinin beklenen başarıyı getirmediği görülüyor.

İngiltere’de Parti içinde neoliberalizmi savunan ‘Blairci’ ekibe rağmen genel başkanlığa seçilen sol kanat temsilcisi Jeremy Corbyn, özelleştirilen kurumlarının kamulaştırılması, eğitim ve sağlık hizmetlerine daha fazla bütçe ayrılması, barışçıl bir dış politika gibi 1970’li yıllardaki sosyal demokratların taleplerini dillendirerek geniş destek almaya başladı. 2015’teki seçimlere göre oy oranını yüzde 9.5 artırarak yüzde 40’a çıkarması bunun bir nedeni olsa gerek.

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Bu örnekleri ülkemiz gerçekleri ile birlikte akıllıca değerlendirmek CHP nin yeni kadrolarının en önemli işi olmalıdır. Mesela CHP emeğin sömürülmesi, iş güvenliği ve iş kazaları konusunda, siyasi partiler yasası ve ceza yasası dahil bir çok yasanın demokratikleştirilmesi, sağlıktan eğitime kadar her alanda sosyal piyasa ekonomisine geçişin çare olacağına milletin inandırılması ,ekonomik krizde inleyen milletten çare olarak CHP’yi görmesinin sağlanması gerekir. Yani ulusal düzeyde, topluma sunulan ağır neoliberal politikalardan ,sosyal piyasa ekonomisine geçişin topluma çok iyi anlatılması ve inandırılması gerekiyor. Bu durumda değişim ile Almanya’da yaşanan olumsuzluğun yerini İngiltere’de yaşanan başarı yakalanacak ve milletin kaderi değişecektir.

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Örgütsel anlamda ise ;İllerde yıllarca yaşanan adamcılığa ve iç kavgaya genel merkezin prim tanımaması gerekir. Genel merkezin yıllara varan il düzeyindeki hataların sebeplerini bulması, çözüm üretmesi ve buna göre adaylaşmayı sağlaması gerekiyor.

Örneğin Kocaeli’de son yerel seçimde büyükşehir belediye başkanlığı İyi parti yerine CHP’ de kalsaydı. Kuvvetle muhtemel büyükşehir seçimi ya kıl payı kaybedilecek yada kazanılacaktı. Kaybedilse bile sonuçta en azından 4 yada 5 ilçe belediye başkanlığı kazanılacaktı. Böyle bir belediye çoğunluğunda son genel seçimde dikkatli yapılacak bir milletvekili listesi ile üç değil belki 5 milletvekili çıkartılacaktı. İşte büyükşehir seçiminde yapılan bu ciddi hata,ilçe belediyelerindeki adaylaşmada yaşanan hatalarla birlikte son yerel seçimde ,akabinde yapılan genel seçimde CHP Kocaeli’deki başarısızlığın temel nedenleri oldu.İzmit’de başarmak için inatla çalışan,direnen bir adayın ve örgütün bütünleşmesi ile ancak İzmit belediye başkanlığı kazanabilmişti. İşte bunların masaya yatırılması, dersler çıkartılması gerekir. İlkelerde ve adaylaşmada verilecek doğru kararlar yerel seçim başarısının anahtarı olacaktır.

Aksi taktirde CHP de yaşanan değişim hayal kırıklığı da yaratabilir.

Ülkenin değişim ve başarıya ihtiyacı var.

CHP genel merkezinin ve Kocaeli örgütünün kararları değişimde beklenen başarının anahtarı olacaktır.