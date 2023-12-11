11 Ara 2023 - 23:04- Gündem G:

Adalet Bakanı Tunç'tan Hakem Meler'e yapılan saldırı sonrası açıklama!

İhlas Haber Ajansı
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11 Ara 2023 - 23:04 - Gündem

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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