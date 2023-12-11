- Gündem

Bakan Aşkın Bak, hakeme yönelik şiddeti kınadı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Bakan Aşkın Bak, hakeme yönelik şiddeti kınadı mask

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum.
Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz” dedi.
# sosyal medya

11 Ara 2023 - 23:08 - Gündem

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.286.406 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL