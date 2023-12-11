Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak

Trendyol Süper Lig'de Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Çaykur Rizespor maçı sonrası Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından flaş bir karar alındı.
A Spor'da geçen habere göre; Süper Lig'de hakemler maça çıkmama kararı aldı.
Hakemlerin aldığı bu karar sonrası Merkez Hakem Kurulu'nun da atama yapmayacağı öne sürüldü.
Ayrıca bu olay sonrası resmi açıklama yapılmasının beklendiği ifade edildi.
Kaynak: YENİÇAĞ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.