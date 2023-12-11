- Spor

Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak

Trendyol Süper Lig'de Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'i yumruklamasının ardından Süper Lig hakemleri maça çıkmama kararı aldı.
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak mask

Trendyol Süper Lig'de Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Çaykur Rizespor maçı sonrası Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından flaş bir karar alındı.

A Spor'da geçen habere göre; Süper Lig'de hakemler maça çıkmama kararı aldı.

Hakemlerin aldığı bu karar sonrası Merkez Hakem Kurulu'nun da atama yapmayacağı öne sürüldü.

Ayrıca bu olay sonrası resmi açıklama yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Kaynak: YENİÇAĞ
# ifade, karar

11 Ara 2023 - 23:14 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.286.406 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL