Tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi

TFF Yönetim Kurulu, saldırı nedeniyle olağanüstü toplanma kararı aldı.

Toplantı sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi; "Halil Umut Meler, kendini bilmez canilerce saldırıya uğramıştır. Alçak saldırıyı yapanlar, bunu sadece Halil Umut Meler'e yapmadılar. Bu, Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz. Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır." açıklamasında bulundu.

TFF Başkanı açıklamasında; "Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik." ifadelerini kullandı.

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI FARUK KOCA KİMDİR

Faruk Koca 1964’te Ankara’nın Bala ilçesinde dünyaya geldi. Serbest ticaretli uğraşıyor.

Lise mezunu Koca, AKP'nin kurucu üyelerinden olup 22’nci ve 23’üncü yasama döneminde Ankara’dan AKP milletvekilli seçildi.

2021’de Ankaragücü’nde yapılan olağan genel kurulda 1058 oyun 802’sini alarak başkanlık koltuğuna oturdu.