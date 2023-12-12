12 Ara 2023 - 08:23- Gündem G:

Bugün Kocaeli'de hava nasıl olacak?

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Bugün Kocaeli'de hava nasıl olacak? mask

12 ARALIK 2023 SALI/KOCAELİ HAVA DURUMU

SaatHava°CHis
09:00Çok Bulutlu
10:00Çok Bulutlu
11:00Bulutlu
12:00Bulutlu
13:00Bulutlu
14:00Bulutlu
15:00Bulutlu
16:00Bulutlu10°10°
17:00Çok Bulutlu10°10°
18:00Çok Bulutlu
19:00Parçalı Bulutlu
20:00Parçalı Bulutlu
21:00Parçalı Bulutlu
22:00Parçalı Bulutlu
23:00Az Bulutlu ve Açık
# hava dururmu, Kocaeli, kocaeli gazete haber, KOCAELİ GAZETESİ, Kocaeli haberleri, kocaeli gazeteleri, kocaeli manset-haber, kocaeli haber, kocaeli manset, Gölcük, Körfez, Kocaeli Gazete, kocaeli flas haber, kocaeli gündem, Dilovası, son dakika haberleri, kocaeli son dakika, Gebze, kocaeli guncel haberler, Başiskele, İzmit, Çayırova, Darıca, Kartepe, açık

12 Ara 2023 - 08:23 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.255.162 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL