Başkan Zeytinoğlu cari denge, sanayi üretimi ve işgücü verilerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan ekim ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Ekim ayında cari denge 186 milyon dolar fazla verdi. Cari fazla verilmesinde ana etkenin dış ticaret açığındaki gerileme olduğunu görüyoruz. Dış ticaret açığı ekim ayında, 1.6 milyar dolar gerileyerek 4.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ekimde hizmetler dengesi kaleminin katkısı 6 milyar dolar oldu. Bu kalem geçen yılın aynı ayının 225 milyon dolar gerisinde. Bu gelişmelerle birlikte yıllık cari açık ekim itibariyle 50 milyar 743 milyon dolara geriledi. Kasım ayında da dış ticaret açığındaki gerilemenin cari açığa yansıyacağını ve yıllık açıkta gerilemenin devam edeceğini söyleyebiliriz” dedi.

İŞGÜCÜ VERİLERİ

TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı işgücü verilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Ekim ayında işsizlik oranı yüzde 8.5 ile geçen yılın aynı ayına göre 1.7 puan, eylül ayına göre 0.5 puan geriledi. Potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise yüzde 21.3 olarak gerçekleşti. Burada da aylık bazda 0.5 puan iyileşme olurken geçen yıla göre 0.9 puanlık artış olduğu görüyoruz” şeklinde konuştu.

ÇALIŞABİLİR NÜFUS

Zeytinoğlu, “Açıklanan verilerin detaylarına baktığımızda, Eylülden ekime çalışabilir nüfus 47 bin kişi, istihdam edilenler 246 bin kişi artmış. Ekim itibariyle toplam istihdamın 31 milyon 835 bin kişi ile en yükse seviyede olduğunu görüyoruz. Her zaman dile getirdiğimiz, nüfusumuza oranla bunun daha yüksek seviyelere ulaşması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Zeytinoğlu, ülkemize yabancı sermaye çekilmesinin istihdama da katkı sunacağına dikkat çekti.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı sanayi üretim endeksine ilişkin de değerlendirmede bulunan KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Sanayi üretim endeksi ekim ayında aylık bazda yüzde 0.4 gerilerken, yıllık bazda yüzde 1.1 arttı. Sektörlere baktığımızda sermaye malları ve yüksek teknolojili ürünlerdeki artışlar dikkat çekiyor. Sermaye malları sektöründe yıllık yüzde 8.8, yüksek teknolojili ürünlerde de yıllık yüzde 9.5’luk artışlar görüyoruz. Katma değerli üretim ve geleceğe yönelik yatırım ve büyüme açısından bu kalemlerdeki artışları değerli buluyoruz” dedi.