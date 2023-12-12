Ankaragücü'nden saldırı sonrası ilk açıklama

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sarı lacivertli ekibin Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın bitiş düdüğüyle hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.
Yaşanan çirkin saldırının ardından MKE Ankaragücü sosyal medyadan bir açıklama paylaştı.
MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz. Eryaman Stadyumu’nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz."
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.