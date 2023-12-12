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Başhekim, Halil Umut Meler'in son durumunu açıkladı

Başhekim Mehmet Yörübulut, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Başhekim, Halil Umut Meler'in son durumunu açıkladı mask

Ankara'da özel bir hastanenin başhekimi olan Doktor Mehmet Yörübulut, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Yörübulut, "Hastanemize biraz önce hastamız acil servise başvurdu. Orhan Hocamızla beraber diğer doktor arkadaşlar ilk muayeneler, tomografi ve ileri tetkikler, özellikle kafa travması olması nedeniyle beyinden mide bölgesine kadar tarandı. Şu an için hayati tehlike yok. Sol göz çevresinde kanaması var. Orada küçük bir çatlak var. Önemli bir hayati tehlike gözükmüyor. Kafa travması olması sebebiyle hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz. Sabah gerekli tetkiklerin ardından göndereceğiz. Halil Umut Meler ile konuştuk. Hasta mahremiyetine girdiği için aktaramayacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: CUMHURİYET
# Ankara

12 Ara 2023 - 08:47 - Gündem

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Yorumlar

(1)
01

Hakan - Akp nin içinden çıkmış saygısız başkan TÜRK futbolunu dünyaya rezil ettin yazıklar olsun sana koca

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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