Başhekim, Halil Umut Meler'in son durumunu açıkladı

Ankara'da özel bir hastanenin başhekimi olan Doktor Mehmet Yörübulut, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Yörübulut, "Hastanemize biraz önce hastamız acil servise başvurdu. Orhan Hocamızla beraber diğer doktor arkadaşlar ilk muayeneler, tomografi ve ileri tetkikler, özellikle kafa travması olması nedeniyle beyinden mide bölgesine kadar tarandı. Şu an için hayati tehlike yok. Sol göz çevresinde kanaması var. Orada küçük bir çatlak var. Önemli bir hayati tehlike gözükmüyor. Kafa travması olması sebebiyle hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz. Sabah gerekli tetkiklerin ardından göndereceğiz. Halil Umut Meler ile konuştuk. Hasta mahremiyetine girdiği için aktaramayacağım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hakan - Akp nin içinden çıkmış saygısız başkan TÜRK futbolunu dünyaya rezil ettin yazıklar olsun sana koca
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.