Açığı artan SGK arsalarını satıyor

Mustafa Çakır'ın haberine göre; Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 9 aylık finansman açığı 39.5 milyar liraya ulaşarak geçen yılın tümündeki açığa yaklaşmış oldu. CHP TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporunda iktidarın “İstihdam artıyor” söylemlerine ve TÜİK’in işgücü istatistiklerine karşın aktif sigortalı sayısında EYT’nin de etkisiyle başlayan gerilemenin devam ettiği belirtildi.
Buna göre son bir yılda yüzde 2.2 oranında azalarak 25 milyon 711 bin 814 kişiye geriledi. SGK finansman ihtiyacını karşılamak için ise kendi mülkiyetine geçen taşınmazları zaman zaman satışa çıkarıyor. Kurum dün de Resmi Gazete’de gayrimenkul satış ilanı yayımladı. Satılacak 12 taşınmazın tamamı Ankara’da. İhaleler kurum internet sitesinde yer alan elektronik satış portalı üzerinden açık artırma usulü ile 27-28 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Karavana - tek suçlu kılıçtaroğlu
Poyraz - Bu Kılıçdaroğlu da SSK yı yönetemiyor batırdı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.