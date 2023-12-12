İşçiler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na ilk kez katıldı

Mustafa Çakır'ın haberine göre, Yaklaşık 8 milyon işçinin merakla beklediği yeni asgari ücreti belirleyecek toplantılar başladı. Komisyon toplantılarına ilk kez katılan asgari ücretli işçiler, hem işverene hem de hükümete “geçinemedikleri” mesajını doğrudan verdi. İşçiler, ailelerinin, çocuklarının istediklerini alamadıklarını, geçinebilecekleri bir ücret talep ettiklerini söyledi. İlk toplantıda rakam konuşulmadı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin çalışma barışının yanı sıra işsizlik gibi işgücü dinamikleri açısından önemli olduğunu söyledi ve temel hedeflerinin hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerin mutabakatıyla ücreti tespit etmek olduğunu belirtti.

‘AÇLIK SINIRININ ALTINDA’

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise asgari ücretin bir pazarlık ücreti olmadığını söyledi. Ağar, “Alınan tedbirler henüz işçinin mutfağına, geçim şartlarına olumlu olarak yansımamıştır. İşçinin, memurun, emeklinin yaşadığı enflasyon ile açıklanan resmi enflasyon rakamları arasında büyük uyumsuzluk vardır. Asgari ücret, aylardır açlık sınırının altındadır. Halen günlük net asgari ücret 380 liradır. Bu ücretle işçi ve ailesi hangi zorunlu ihtiyacını karşılayabilecektir” diye sordu.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ise bu yıl yılsonunu beklemeden ara dönem artışı yapıldığını belirterek “Çalışma arkadaşlarımızın ve işletmelerimizin beklentilerini dikkate alan, sürdürülebilir ve dengeli bir rakam için masada olacağız” dedi.

‘TAŞERONA KADRO VERİLSİN’

Toplantıya katılan hastane işçisi Hatice Akgedik, AVM işçisi Meliha Nur Şıkbudak, karayolları işçisi Durmuş Öztürk, enerji işçisi Saffet Canbaz ise yaşadıkları sıkıntıları tek tek anlattı. Asgari ücretle çalıştıklarını ve geçinemediklerini, geçinebilecek bir ücret talep ettiklerini hem hükümete hem de işverene anlattı. İşçiler ayrıca taşeron işçilerin kadroya geçirilmesini talep etti.

Komisyon ikinci toplantısını 18 Aralık Pazartesi günü saat 13.30’da yapacak. Üçüncü toplantının ardından da yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

Kaynak: CUMHURİYET