Büyükşehir’in gübre desteğine üreticilerden yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla “2023 Sonbahar Yem Bitkisi Tohumu Desteği”nden yararlanan çiftçilere, yüzde 50 hibeli katı organomineral taban gübresi desteği sağlanıyor. Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği destek için başvurular tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye’ye örnek olan tarımsal destek projeleriyle çiftçilerin her zaman yanında. Üretmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için mazot, tohum, gübre, sera, meyve fidesi başta olmak üzere çok sayıda desteklerle üreticilerin yüzünü güldürüyor.

BAŞVURULAR SONA ERDİ

Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje doğrultusunda, bu yıl yem bitkisi tohumu yetiştiriciliği yapan çiftçilere yüzde 50 hibeli katı organomineral taban gübresi verilecek. Destekten yararlanmak isteyen üreticilerin başvuruları tamamlandı.

ÜRETİCİLER SEVİNÇLE KARŞILADI

Desteğin yüzde 50 hibeli olmasını sevinçle karşılayan üreticiler, başvuru merkezlerinde yoğunluk oluşturdu. Özellikle tarımın yoğun olarak yapıldığı İzmit ve Kandıra ilçelerindeki üreticiler, sabahın erken saatlerinden itibaren Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne ve Kandıra Belediyesi yeni hizmet binasındaki Büyükşehir Çiftçi Başvuru Merkezine akın etti. Üreticilerin taleplerini bekletmeden almak için yoğun mesai harcayan görevliler, bankodan numara alıp sırasını bekleyen çiftçilere çay ikramında bulundu. Başvuruların sona ermesinin ardında gübre dağıtımı, belirlenen program dahilinde önümüzdeki günlerde başlayacak. Konuyla ilgili üreticilere mesajla bilgilendirme yapılacak. Çiftçiler de, tarımsal desteklerinden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür ederek, destekler sürdükçe üretmeye davam edeceklerini belirtti.